تشييع ضحايا حادث طائرة الجنينة بحضور كبار المسئولين السودانيين

شارك الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وكبار المسئولين، وجمع غفير من المواطنين، اليوم الجمعة، في تشييع جثامين ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، مساء أمس الخميس، عقب إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة الدولي بمدينة الجنينة غربي دارفور.



وشيع الضحايا إلى مقابر القيادة العسكرية للفرقة الخامسة عشرة مشاة بمدينة الجنينة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين.



وقال الحسين - في كلمة عقب مراسم التشييع - إن الجميع توحد وتضامن خلال الحادثة، داعيا إلى أن تكون الوحدة والتسامح نهجا لمكونات مجتمع ولاية غرب دارفور؛ من أجل تعزيز التعايش السلمي بين مكوناتها.



وأشاد بتعاون كافة فئات المجتمع وفعالياته والأجهزة الأمنية خلال مراسم التشييع، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في ولاية غرب دارفور ممكن، إذا ما تضامنت مكوناتها مثل ما تضامنت الآن.



وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت تعرض طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12"، لحادث سقوط، مساء أمس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة.



وقال العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن الحادث أدى إلى "تحطم الطائرة واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد (أربعة ضباط وثلاث رتب أخرى)، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وستة مواطنين بينهم طفلان".