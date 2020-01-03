-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشييع ضحايا حادث طائرة الجنينة بحضور كبار المسئولين السودانيين

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شارك الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وكبار المسئولين، وجمع غفير من المواطنين، اليوم الجمعة، في تشييع جثامين ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، مساء أمس الخميس، عقب إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة الدولي بمدينة الجنينة غربي دارفور.

وشيع الضحايا إلى مقابر القيادة العسكرية للفرقة الخامسة عشرة مشاة بمدينة الجنينة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين.

وقال الحسين - في كلمة عقب مراسم التشييع - إن الجميع توحد وتضامن خلال الحادثة، داعيا إلى أن تكون الوحدة والتسامح نهجا لمكونات مجتمع ولاية غرب دارفور؛ من أجل تعزيز التعايش السلمي بين مكوناتها.

وأشاد بتعاون كافة فئات المجتمع وفعالياته والأجهزة الأمنية خلال مراسم التشييع، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في ولاية غرب دارفور ممكن، إذا ما تضامنت مكوناتها مثل ما تضامنت الآن.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت تعرض طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12"، لحادث سقوط، مساء أمس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن الحادث أدى إلى "تحطم الطائرة واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد (أربعة ضباط وثلاث رتب أخرى)، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وستة مواطنين بينهم طفلان".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ يوم

مصر ترفض «غزو ليبيا»: ندعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

منذ يوم

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

منذ حوالي 19 ساعة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

الصور

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

الأكثر قراءة

إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

أول تعليق من ترامب بعد مقتل سليماني

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

أهمية «حمية البحر المتوسط» لمرضى الكلى

«الكافيين» يحمي من زيادة الوزن

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

الرئيس نيوز

قتل مع سليماني.. تعرّف على القيادي العراقي أبو المهدي المهندس

«فوربس»: التوترات مع إيران ترفع أسعار النفط إلى نقطة الغليان

"الحشد الشعبي": تشييع جثمان المهندس غدًا من بغداد ودفنه في نجف الأشراف

العميد إسماعيل قاآني يخلف قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس

منوعات

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

كشكول

"سيلفي سحب ورقة الامتحان" يثير سخرية مواقع التواصل

تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة

راشد العبادي عميدًا لـ"تجارة بنها"

لتخفيف التوتر باللجان.. عميد "تمريض سوهاج" توزع الحلوى على الطلاب

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك