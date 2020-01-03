ضبط 49 ديلر مخدرات بمحيط الكافتيريات

شنت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات مكثفة بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية؛ لضبط مروجي المواد المخدرة.



وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بكل محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهمًا.



وعثر بحوزة المتهمين على 20 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين، و7 كيلو من مخدر الآيس، و50 ألف قرص مخدر، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين قدرها "14.320 ألف جنيه – 214.000 ألف عملات أجنبية أخرى - 48 هاتفا محمولا – 9 سيارات –5 دراجات نارية –7 قطع أسلحة بيضاء – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار"، وتم تنفيذ "6 أحكام جنح – 2 حكم جناية".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.