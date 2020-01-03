الكندوز بـ130 جنيهًا.. أسعار اللحوم والدواجن اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا في محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110- 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100- 130 جنيها، السجق 110- 125 جنيها.



كما تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 125- 150 جنيها حسب المنطقة، وسعر كيلو اللحوم الجملي بين 90- 110 جنيهات.



في حين سجلت أسعار اللحوم المجمدة لدى منافذ التوزيع التابعة لمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا، وتراوحت بين 80- 90 جنيها للكيلو، سواء للحوم الكندوز أو الضأن.



كما شهدت أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق، وسجل سعر الدواجن في المزرعة 23 جنيها، ونحو 27- 28 جنيها للكيلو لدى محلات التجزئة حسب المنطقة، كما سجل سعر الدواجن البلدي في المزرعة نحو 27 جنيها ولدى محلات التجزئة تراوحت بين 32- 34 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر الكتكوت بين 5- 6 جنيهات، في حين سجل سعر كرتونة البيض نحو 30.5 جنيه للكرتونة بمحلات الجملة، ونحو 34- 37 جنيها بمحلات التجزئة للمستهلك.