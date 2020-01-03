AMD تنافس Intel بمعالجات جديدة

تستعد شركة AMD في معرض CES 2020 الذي سيعقد مطلع العام القادم للكشف عن جيل جديد من المعالجات التي ستنافس من خلالها أحدث معالجات Intel.



وتبعًا للتسريبات فإن معالجات Renoir APU التي ستكشف عنها AMD قريبًا ستعطي الأجهزة قدرة عالية على معالجة الصور والرسوميات، تنافس القدرة التي تمنحها إياها أحدث معالجات Intel وinvedia.



كما ستكشف AMD عن جيل جديد من معالجات Ryzen، طورتها بتقنية (7 نانومتر)، ستتميز بقدرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة، وترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الإلكترونية، حيث ستستهلك طاقة أقل بـ30% تقريبًا من معالجات Ryzen الحالية، كما ستمكن الحواسب من التعامل مع تقنيات وألعاب الواقع الافتراضي.



وتجدر الإشارة إلى أن معالجات APU التي تطور AMD أجيالا جديدة منها، هي رقاقات إلكترونية فيها معالج مركزي ومعالج رسوميات مدمجة في قالب واحد، هدفها منح الأجهزة الإلكترونية أداء مميزا، بتكلفة رخيصة.