أهمية «حمية البحر المتوسط» لمرضى الكلى

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط قد يساعد في حماية وظائف الكلى بعد عملية الزرع.



يقول باحثون إن عمليات زرع الكلى يمكن أن تكون منقذة للحياة، ولكن في غضون 10 سنوات يبدأ أكثر من ثلث المستفيدين في فقدان وظائف الكلى.



ولمعرفة مدى تأثير حمية البحر المتوسط على زارعي الكلى، درس باحثون هولنديون تأثيرات تناول مجموعة من الأطعمة مثل الأسماك والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، على الحفاظ على وظائف الكلى المزروعة.



وقد أكمل أكثر من 600 من المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع كلية، استبيانًا حول النظام الغذائي الذي يتبعونه، وخلال متابعة الاستبيانات لمدة خمس سنوات، شهد أكثر من 119 مريضًا انخفاضًا في وظائف الكلى، بسبب نظامهم الغذائي الذي اتبعوه.



كما أظهرت نتائج الدراسة بأن المرضى الذين اتبعوا حمية البحر المتوسط انخفض لديهم احتمال تدهور وظائف الكلية المزروعة بنسبة 29%.



يذكر بأن الكثير من الدراسات السابقة أظهرت فوائد حمية البحر المتوسط على القلب والأوعية الدموية والكلى، بحسب ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.