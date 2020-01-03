شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة





وأجرى فريق النيابة العامة معاينة ومتابعة لكاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة.



واستعلمت النيابة من أصحاب المحلات التجارية الموجودين بالمنطقة عن شهود الواقعة وتبين وجود شهود جدد جرى اصطحابهم إلى مقر نيابة أول المنصورة للإدلاء بأقوالهم.





وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهما للتحرش على يد العشرات من الشباب وهم "ز.ع"، 20 سنة طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررا محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.



وألقي القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 سنة" وطالبان "20 سنة" وماسح أحذية "20 سنة"، وعرضوا على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.



وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء، 1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.



وأثارت الواقعة غضبًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو، إذ تلقَّى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية في إدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون الاعتداء عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها.



وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة للتوصل إلى حقيقة الواقعة وضبط المتورطين فيها.

انتقل فريق من نيابة أول المنصورة بقيادة ميسرة مجدى وكيل النائب العام، بإشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، إلى مكان حدوث واقعة التحرش التى تعرضت لها فتاتان خلال سيرهما بشارع الجمهورية بمنطقة المشاية في المنصورة ليلة رأس السنة.