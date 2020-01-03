خارجية الوفد: تركيا وقوى الإرهاب هلاكهما قريب

أدانت لجنة العلاقات الخارجية، في حزب الوفد، التدخل التركي في ليبيا بإقرارها إرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية.



وقالت اللجنة في بيان صادر عنها: "القوى الحامية للإرهاب هلاكها قريب بنيرانه، ولن تستطيع أبدًا النيل من المنطقة أو تحقيق أهدافها غير المشروعة والمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية".



وأفادت اللجنة بأن ما اتخذته تركيا بإقرار إرسال قوات لها إلى ليبيا يعد انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.



وحذرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد من أي تدخل عسكري تركي في ليبيا كونه يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري ويحول أراضي دولة ليبيا الشقيقة إلى ساحة للفوضى والاقتتال.



ورأت اللجنة أنه على المجتمع الدولي أن يضع حدًا لهذه الفوضى من جانب تركيا التي تدعم وتساند الإرهاب، ووقف خطواتها وأهدافها غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة الإقليم.



وشددت اللجنة على ضرورة تكاتف الجميع في مصر لحماية أمن البلاد القومي، والعمل على قلب رجل واحد ومساندة كل أجهزة الدولة في مواجهة هذه التصرفات من جانب قوى الإرهاب ومن يدعمها.