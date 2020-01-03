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اقتصاد

تباين أسعار الأسماك.. و«البوري» بـ45 جنيها للكيلو

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:07 م
الأسماك
الأسماك
دعاء أبو العزم
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تباينت أسعار الأسماك خلال تداولات اليوم الجمعة بأسواق القاهرة والجيزة والعبور، وسجل سعر كيلو سمك البلطي "1" ليتراوح بين 23 - 29 جنيهًا، وسعر كيلو البلطي "2" بين 18-22 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البلطي الأسواني 16 - 35 جنيهًا، وسعر فيليه البلطي يتراوح ما بين 32 - 90 جنيهًا.

كما سجل سعر سمك القرش بين 22 - 33 جنيهًا، وسمك الحدادي 12 جنيهًا، وسمك المرجان بين 34 - 40 جنيهًا، والمرجان المجمد 19 - 25 جنيهًا، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها للكيلو، والمازليا بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، وسعر 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

في حين سجل سعر كيلو القشر بياض عند 50-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها، والبياض الأملس "خليجي" بين 20 – 30 جنيها، وتراوح سعر سمك القراميط الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 50-66 جنيها، والمكرونة الخليجي بين 22 – 28 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وموسى بين 50-60 جنيهًا للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها.

كما استقر سعر البوري بين 40- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيها، واستقرت أسعار الجمبري بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

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