روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت روجينا في الصورة أمام الروضة الشريفة خلال أدائها فريضة العمرة، مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي وبناتها، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت روجينا على الصورة، قائلة: "الروضة الشريفة، اللهم اجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة في اليقظة والمنام سرًا وعلانية، جمعة مباركة، اللهم اجعل لنا فيها ساعة استجابة".



تستأنف الفنانة روجينا، تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، ونور، ونجلاء بدر، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، عقب عودتها من أداء العمرة.



يُذكر أن روجينا متزوجة من الفنان أشرف زكي منذ أعوام طويلة ولديهما ابنتان وهما مايا ومريم.