ضبط 110 «موبايلات» في حجم عقلة الإصبع بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الصغيرة وأجهزة التنصت بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الاستيراد والتصدير، وبالمخالفة للتعليمات الأمنية.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه أحمد القط، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من الصين، وبسؤاله عن ما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي.



وبالعرض على مجدي فريد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من فاطمة عبده مأمور الجمرك، وحسن عبد اللطيف مدير الحركة، فتبين وجود 110 هواتف محمولة في حجم عقلة الأصبع، متعدد الاستخدامات نظرا لصغر حجمه و5 هواتف محمولة على هيئة أقلام مزودة بكاميرا وتسجيل، ومكان لبطاقة المحمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 1 لسنة 2020.