-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 110 «موبايلات» في حجم عقلة الإصبع بمطار القاهرة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:07 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الصغيرة وأجهزة التنصت بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الاستيراد والتصدير، وبالمخالفة للتعليمات الأمنية.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه أحمد القط، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من الصين، وبسؤاله عن ما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وبالعرض على مجدي فريد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من فاطمة عبده مأمور الجمرك، وحسن عبد اللطيف مدير الحركة، فتبين وجود 110 هواتف محمولة في حجم عقلة الأصبع، متعدد الاستخدامات نظرا لصغر حجمه و5 هواتف محمولة على هيئة أقلام مزودة بكاميرا وتسجيل، ومكان لبطاقة المحمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 1 لسنة 2020.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ ساعتين

أول تعليق من ترامب بعد مقتل سليماني

منذ يوم

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

منذ حوالي 7 ساعات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

الصور

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

الأكثر قراءة

إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

أول تعليق من ترامب بعد مقتل سليماني

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

أهمية «حمية البحر المتوسط» لمرضى الكلى

«الكافيين» يحمي من زيادة الوزن

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

الرئيس نيوز

قتل مع سليماني.. تعرّف على القيادي العراقي أبو المهدي المهندس

«فوربس»: التوترات مع إيران ترفع أسعار النفط إلى نقطة الغليان

"الحشد الشعبي": تشييع جثمان المهندس غدًا من بغداد ودفنه في نجف الأشراف

العميد إسماعيل قاآني يخلف قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس

منوعات

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

كشكول

"سيلفي سحب ورقة الامتحان" يثير سخرية مواقع التواصل

تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة

راشد العبادي عميدًا لـ"تجارة بنها"

لتخفيف التوتر باللجان.. عميد "تمريض سوهاج" توزع الحلوى على الطلاب

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك