للمحجبات.. طرق تنسيق الفستان الشتوي (صور)

تفضل الفتيات المحجبات ارتداء الفستان بفصل الشتاء للحصول على إطلالة عصرية أو كلاسيكية، وكذلك الخروج بمظهر أنيق ودافئ، ولسهولة الحصول على هذه الإطلالة، إليك طرق ارتدائها من مدونات الموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



فساتين شتوي للمحجبات

تتعرض البلاد لموجة من الصقيع هذه الأيام، فتزداد البرودة، لذا يمكنك اللجوء إلى الفساتين الشتوية من أقمشة الصوف أو التريكوه، ويمكن تنسيقها مع جاكيت جلد للحصول على طلة عصرية أو مع كارديجان التريكوه أو معطف ترنش خفيف لمظهر جذاب.



عند ضرورة الحصول على إطلالة تشعرك بالدفء بشكل أكبر يفضل اختيار الفساتين الشتوية الصوف، وقومي بتنسيقها مع المعاطف الثقيلة لإطلالة أنيقة وجذابة، أما الفستان الشتوي الميدي الذي يغطي منطقة الركبة فقط يمكن تنسيقه للمحجبات مع البوت الطويل الذي يغطي الركبة للحصول على المظهر المحتشم، مثلما قام مدونتا الموضة المحجبتان سهى وسمر، تلك التي عن طريقها يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية غير تقليدية.



ويمكن للفتيات المحجبات اختيار فساتين قطيفة للإحساس بشعور التجدد، كونها أبرز صيحات الموضة بعام 2020، فيمكن اختيارها مع الحجاب بشكل بسيط، سواء في إطلالة بعد الظهر أو المساء.



للمزيد من الأفكار لتعلم طرق تنسيق الفساتين الشتوية على طريقة مدوني الموضة اطلعي على هذه الصور:

