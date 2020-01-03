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عالم

الإمارات تدين القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أدانت وزارة خارجية الإمارات، اليوم الجمعة، قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة رفضها لأية مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.

واعتبرت أن التدخل التركي في ليبيا يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي، واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وبعد إعلان رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية تركية إلى دولة ليبيا، شن مواطنون في الدول العربية، حملات تطالب بمواجهة مرتزقة الرئيس التركي.

تشهد ليبيا مظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المدن، ضد الغزو التركي المرتقب بعد تصويت البرلمان التركي أمس على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لمواجهة تقدم الجيش الوطني في تحرير العاصمة طرابلس.

الانتفاضة انتقلت إلى "تويتر"، ودشن العديد من المغردين هاشتاج، يحمل اسم أردوغان ويتوعد الجيش التركي، بأن تكون ليبيا مقبرة لجنوده.

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