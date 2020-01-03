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مصر

العثور على 370 عملة معدنية أثرية بكنيسة أبو فانا بالمنيا (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 م
جريدة الدستور
مها صلاح و رامى حسين
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عثر الأثريون المشرفون على أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

وأوضح د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن هذه الصرر عثر عليها على عمق 2 متر تقريبا وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عملة منها 341 عملة من العصر الإسلامي و29 عملة من العصر الروماني، مشيرا إلى أن المرممين المتخصصين، بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيل مايسترو التسجيل منها.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتخصيص بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للقيام بأعمال الحفائر الأثرية حول موقع الكنيسة للكشف عن المدخل الرئيس للكنيسة وباقي المنشأت المحيطة بها تمهيدا للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.

ويرجع تاريخ تل دير ابو فانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي. وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَبت إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس ابو فانا في القرن الرابع الميلادي

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