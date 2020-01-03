«بوابة العمرة» تجذب 3 مليون مصري

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إن هناك إقبال على صفحة بوابة العمرة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي فوصلت إلى ما يقرب 3 مليون كما أن الصفحة تتلقى يوميًا استفسارات عن البوابة وحول رحلات العمرة، موضحًا أن البوابة الجديدة للعمرة المصرية تعد أحد أهم الإنجازات التي حققتها الغرفة فى تاريخ قطاع السياحة بالكامل خاصة وأنها تساعد فى الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف التي تتعامل بالبوابة وتقضى على النصابين والسماسرة بشكل كامل.



وأضاف فاروق فى تصريحات صحفية، أن بوابة العمرة انتهت من إصدار 125 ألف باركود ما بين رحلات عمرة وسياحة وترفيه وضيافة عمرة، مشيرا إلى عدم وجود تشابه نهائى بين برامج العمرة العام الماضي والعام الحالي خاصة بعد ارتفاع اسعار تذاكر الطيران والتأشيرات مما يؤثر على أسعار البرامج الى أكثر من ألف جنيه.