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اقتصاد

24.2 مليون جنيه صافي مشتريات العرب بالبورصة في أسبوع

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:58 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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سجل تعاملات الأجانب، الأسبوع الماضى صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 13.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 24.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.2%، والعرب على 7.4% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية قد ارتفع بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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