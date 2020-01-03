سرقة 430 ألف جنيه.. عاد فوجد زوجته مقيدة والنيابة أثبتت إدانتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض إدعاء زوجة بسرقة 430 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، بمركز شرطة دمنهور وتبين أن وراء الجريمة شقيق الزوجة.



وكان قد تلقى مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من تاجر يفيد أنه أثناء عودته لمنزله عثر على زوجته "ربة منزل" مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة، واكتشاف سرقة مبلغ 430 ألف جنيه، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.



وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بشخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها، وبعد قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.



توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبعد إعادة مناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها "عامل - مقيم ببرج العرب بالإسكندرية"، بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما، حيث نجحت الشرطة في ضبط شقيقها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقته.