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طارق فاروق عميدًا لتربية رياضية جامعة بني سويف

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:55 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور طارق فاروق عبد الصمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية.

وحصل الدكتور طارق فاروق على بكالوريوس في التربية الرياضية عام 1993 ثم ماجستير في التربية الرياضية كينماتيكا، ثم الدكتوراه في التربية الرياضية الميكانيكا الحيوية من جامعة أسيوط، وتدرج في الدرجات العلمية من معيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ثم مدرس مساعد، ومدرس، وأستاذ مساعد، وأستاذ القسم بذات الكلية.

كما تدرج في المناصب الأكاديمية من رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، ثم عين وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادي الجديد جامعة أسيوط، وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.

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