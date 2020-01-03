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ليلى علوي تستقبل 2020 بالرقص والغناء (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:55 م
ليلى علوي
ليلى علوي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ليلي علوى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو خلال رقصها وغنائها لاستقبال العام الجديد.

وقالت ليلى علوي، خلال الفيديو، قائلة: "2020 سنة حلوة كلنا نقول كدة بحبكم كلكم"، مصحوبًا بتعليق: "إن شاء الله ٢٠٢٠ تكون سنة سعيدة وسنة خير علينا كلنا"، وهنأها متابعيها بحلول العام الجديد 2020.

وكرمت جامعة عين شمس النجمة ليلى علوي، عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعًا للمجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي تخرجت في كلية التجارة بالجامعة.

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