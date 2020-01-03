البابا فرنسيس يزور مكان أول مِذْوَد لميلاد المسيح

زار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مكان أول مِذْوَد لميلاد السيد المسيح في غريتشيو بإيطاليا، وقال البابا فرنسيس، إن العلامة الرائعة لمغارة الميلاد، هو مشهد عزيز على الشعب المسيحي، يبعث دائمًا على الاندهاش والإعجاب.



وأضاف: "أود أن أدعم التقليد الجميل بإعداد المغارة في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، وقد جرت العادة أن تقام أيضًا في أماكن العمل والمدارس والمستشفيات والسجون والساحات، إنه حقًا تدريب للخيال الإبداعي، حيث تُستخدم المواد الأكثر تباينًا لإنشاء روائع صغيرة من الجمال".



يذكر أنه في ديسمبر عام 1223، بنى القديس الكاثوليكي فرنسيس الأسيزي أول مذود في غريتشيو بإيطاليا لإحياء ذكرى الميلاد بطريقة تتناسب مع حالة الفقر التى ولد فيها "المسيح" باستخدام مجسمات من تماثيل الحيوانات وصورة منحوتة للطفل يسوع، ثم بعد ذلك انتشرت في أنحاء العالم وأصبحت جزء من مظاهر الاحتفالات بالكريسماس في الكنائس.