خريطة العمالة بالقطاعين العام والخاص

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد منشآت القطاع العام الأعمال العام والخاص تبلغ 5789 منشأة خلال عام 2018، يعمل بها 1.294.459 مليون عامل، منهم 1.092.754 مليون من الذكور مقابل 205.704 ألف من الإناث.



وأضاف جهاز الإحصاء أن أكثر من ربع مليون عامل بالقطاع العام الأعمال العام والخاص غير حاصلين على مؤهلات عليا، حيث بلغ عدد الأميين 46.2 ألف عامل، ويقرأ ويكتب 122.2 ألف عامل، ومؤهل أقل من متوسط 158.7 ألف عامل.



بينما بلغ عدد العاملين الحاصلين على مؤهل متوسط 463.2 ألف عامل، ومؤهل فوق متوسط 85.3 ألف عامل، ومؤهل جامعي فأعلى 422.6 ألف عامل خلال عام 2018.