«كلنا الجيش» يتصدر «تويتر».. ومغردون: خير أجناد الأرض

أثار إعلان موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة، غضب المواطنين الليبيين والمصريين أيضًا، فاستنفر القرار القبائل العربية الليبية لتحمل السلاح فى مواجهة الاحتلال التركى المتستر وراء مزاعم مساعدة الليبيين من أجل تحقيق مطامع أردوغان فى نهب ثروات البلاد، وانتفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم ليبيا في مواجهة العداون الغاشم.



"كلنا الجيش".. هاشتاج وصل إلى قائمة التريندات المتصدرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودعم المغردون من خلاله الجيش المصري في مواجهة أردوغان، وكان بينهم مواطنون وسياسيون وفنانون.



"الدستور" يرصد أبرز المشاركين في الهاشتاج من الفنانين والشخصيات العامة، والمواطنين:



شارك محمد هنيدي في الهاشتاج، قائلًا: "أنا مصرى وكلنا ورا الجيش المصرى وأى قرارات للقيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومى من البلطجية والمرتزقة".



وهاجم صلاح عبدالله الغاضبين من دفاعه عن الجيش المصري، من خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، بتنظيم أبيات من الشعر تحث على الوطنية وحب الجيش المصري.



وعلق على الفيديو قائلًا: " وتاني رغم أنف الكارهين الشتامين فرسان المحاميل تحيا مصر وكمان كلنا الجيش وفعلًا الحياد في هذا الوقت خيانة للوطن وصباح الخير يامصر وتصبحي على كل الخير".



وقال رجل الأعمال، أشرف السعد: " الجيش المصري خير أجناد الأرض، آه والله العظيم، هم خير أجناد الأرض ودلوقتي ينط واحد يقولك ده مش حديث وأنا بقوله ومين قال دلوقتي انه حديث؟ هما خير أجناد الأرض من غير حديث غصب عنك وأعلى ما فى خيلكم اركبوه انتوا واردوغان والجزيرة والاخوان وكلكم وكلهن".



وأعلن عدد كبير من المواطنين وقوفهم إلى جانب الجيش المصري، طوال الوقت في حربه ضد الإرهاب وضد المرتزقة مغتصبي الأرض.



وتناول عدد من الصفحات الشخصية الهاشتاج، مصحوبًا بعدد من الكلمات التي يدعمون فيها الرئيس السيسي والجيش المصري، منها: "لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن أهل لها".

