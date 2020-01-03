انطلاق المؤتمر السنوي الرابع لرابطة تجار السيارات 5 يناير

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لرابطة تجار سيارات مصر يوم 5 يناير الجاري والذي يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك بالغرفة التجارية.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام 5 جلسات رئيسية، الأولى تناقش الرؤية الحديثة لتصنيع السيارات الكهربائية، والثانية المعوقات التي يتعرض له قطاع السيارات مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والثالثة استعراض أهم المستجدات على القطاع بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والدور الفعال في التعاون مع مصلحة الجمارك.



كما يناقش المؤتمر أثر تراجع أسعار الفائدة على صناعة السيارات ومدى الاستفادة منها، بالإضافة إلى جلسة عن آليات حماية المستهلك وقطاع السيارات، وإستراتيجية الجهاز لضبط أسواق السيارات كما سيتم مناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، والتحديات التى تواجه القطاع خلال العام 2020 ودور الرابطة في تطوير قطاع السيارات.