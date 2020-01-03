ضبط طن ونصف الطن لحوم فاسدة بالمطرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.



وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لحيازته 1،500 طن "مقطعات كبدة- مفروم لحوم- سجق"، معبأة داخل عبوات دون بيانات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.