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تقارير ومتابعات

رئيس قبيلة الجوازي: التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:20 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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في بيان شديد اللهجة، أدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان فى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، محذرة أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا، وقالت وزارة الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وقال صالح حزاز، رئيس مجلس شباب قبيلة الجوازي الليبية إن الوضع العام يرفض قرار البرلمان التركي بالتدخل في الشأن الليبي بإرسال قوات تركية، مؤكدا أن هذا العمل سيزيد من تعقيد المشهد.

وأضاف في تصريحات خاصة "للدستور" أن كل القبائل الليبية أعلنت الجهاد على هذه القوات وبالأخص قبائل الجوازي التي لديها ثأر منذ العهد العثماني فيما ارتكبت بحقهم من مذابح وتهجير، وتطالب بحقوقها من العثمانيين.

وتابع:" هذه القوات التركية تعد احتلال بالنسبة لليبيين منذ اعلان الخبر، واليوم ستكون هناك مظاهرات في كافة المدن الليبية".

وأشار إلى أن القبائل أصدرت بيانات، ونحن في مجلس شباب قبيلة الجوازي ووجهنا نداء إلي كافة أبناء القبيلة بتشكيل لواء تحت اسم الكرامة للدفاع عن الوطن وللثأر من الأتراك.

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