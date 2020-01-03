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حوادث

ضبط 1135 قضية تموينية في 24 ساعة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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