-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«العربي الأوروبي» يشيد بإنجازات السيسي خلال 2019

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:18 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
أشاد الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ايهان جاف بإنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال عام 2019 على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكد "جاف" في بيان له أن تجربة مصر التنموية الناجحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية تشير إلى جهود الحكومة المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل مصر إلى عصور الازدهار والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

جاء ذلك التطور على الرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت الحكومة، وهذا ما يؤكد نجاح الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الشامل الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر.

أوضح "جاف" أن التنمية لا تتوقف في مجال بعينه أو مشروع فقط، إنما شملت إنجازات الرئيس المصري في كافة القطاعات، كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والري والزراعة وكافة المشروعات الوطنية التي تساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

كما أتاح الرئيس الفرصة أمام الشباب والمرأة؛ للمشاركة في صنع القرار وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولم يتناسى الرئيس المصري في برنامجه الإصلاحي، ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة المجتمعية وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل، وكذلك القضاء على بؤر الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان للشعب المصري.

ودعا "جاف" الدول الأخرى للاستفادة من التجربة المصرية في النهوض والتنمية، على الرغم من التحديات والمعوقات، خلال حقبة زمنية قصيرة جدا، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الدولي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

ضحية تحرش المنصورة: «العيال صوّروني.. وصاحبتي سابتني»

منذ حوالي 20 ساعة

«أحسنت إليه وأنكر فضلي».. نصر محروس يصدر بيانا مطولا عن بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء «التموين» تدريجيًا فى 2020.. شائعة

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

الرئيس نيوز

مجلس الأمن الإيراني: واشنطن ستدفع الثمن غالياً ومهام فيلق القدس لن تتغير

بعد إعلان تركيا «غزو ليبيا».. خبراء: «كل الخيارات واردة»

صدمة زمالكاوية.. فرجاني ساسي يزيد التكهنات بشأن رحيله

5 تحركات رسمية لمصر بعد إعلان تركيا «غزو ليبيا»

منوعات

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

كشكول

9 نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء.. تعرف عليها

هلا فرحات مديراً لمركز تطوير التعليم الفني

ختام فاعليات مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي بـ"عين شمس"

بالفيديو.. تفاصيل جديدة لواقعة التعدي على أعضاء التدريس بـ"آداب الإسكندرية"

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

توافد التشكيليين للتصويت بانتخابات الإعادة لمجلس نقابتهم

صفحتنا ع الفيس بوك