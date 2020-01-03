«العربي الأوروبي» يشيد بإنجازات السيسي خلال 2019

أشاد الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ايهان جاف بإنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال عام 2019 على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



وأكد "جاف" في بيان له أن تجربة مصر التنموية الناجحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية تشير إلى جهود الحكومة المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل مصر إلى عصور الازدهار والاستقرار الاقتصادي والسياسي.



جاء ذلك التطور على الرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت الحكومة، وهذا ما يؤكد نجاح الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الشامل الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر.



أوضح "جاف" أن التنمية لا تتوقف في مجال بعينه أو مشروع فقط، إنما شملت إنجازات الرئيس المصري في كافة القطاعات، كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والري والزراعة وكافة المشروعات الوطنية التي تساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.



كما أتاح الرئيس الفرصة أمام الشباب والمرأة؛ للمشاركة في صنع القرار وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولم يتناسى الرئيس المصري في برنامجه الإصلاحي، ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة المجتمعية وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل، وكذلك القضاء على بؤر الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان للشعب المصري.



ودعا "جاف" الدول الأخرى للاستفادة من التجربة المصرية في النهوض والتنمية، على الرغم من التحديات والمعوقات، خلال حقبة زمنية قصيرة جدا، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الدولي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.