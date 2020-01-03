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فن

تكريم لبلبة في ختام مهرجان «المهن التمثيلية».. الأحد

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:17 م
لبلبة
لبلبة
محمد مجدي
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تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور أشرف زكي، رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين.

ويشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

من جهته، أكد أشرف زكي أن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان هو بمثابة التكليل لتلك الدورة التي شهدت منافسة قوية ومتميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، حيث بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير.

وأضاف: "لبلبة درست فن الباليه وعملت بالغناء ليصبح لديها في أرشيفها الغنائي 268 أغنية، منهم 30 أغنية للطفل".

وتابع "زكي": "مسيرة لبلبة الفنية مستمرة حتى الآن، وقدمت للسينما 85 فيلمًا، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا، وحصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم: جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان "كل إفريقيا" بكيب تاون جنوب إفريقيا عن دورها في الفيلم نفسه".

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