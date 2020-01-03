«الشيطان».. 5 عمليات إرهابية تورّط فيها أبو مهدي المهندس

أعلن التلفزيون العراقي، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف صاروخي استهدف المليشيات المدعومة من إيران في مطار بغداد.



وهناك عدة عمليات إرهابية توّرط بها أبو مهدي المهندس، ساهمت في تصنيفه كرجل إرهابي.



"تفجير السفارة العراقية في بيروت"

تورط أبو مهدي المهندس في عمليات تفجير كثيرة، لعل أبرزها تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981.



"الهجوم على السفارة الأمريكية"

خطط "المهندس" للهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983، وتفجير القاعدة الأمريكية في الكويت عام 1983.



"محاولة اغتيال أمير الكويت"

اتهم "المهندس" بمحاولة اغتيال أمير الكويت في 1985.



"استهداف طارق عزيز"

"المهندس" من أبرز المتورطين في استهداف طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي في زمن صدام حسين.



"مطلوب على قائمة الإرهابيين"

أحد المطلوبين للسلطات القضائية الكويتية والأمريكية والشرطة الدولية بعد اتهامه بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي.