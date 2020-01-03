أول تعليق لنتنياهو على مقتل قاسم سليماني

قال بنيامين نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، منذ قليل، إن تل أبيب تقف بجانب واشنطن في عمليات الدفاع عن نفسها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأضاف نتنياهو، في أول تعليق له على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: "نقف بجانب الولايات المتحدة، ولها حق الدفاع عن نفسها، كما لإسرائيل نفس الحق، وسليماني هو المسئول عن مقتل أمريكيين كثيرين، وغيرهم من الأبرياء، وكان يخطط للمزيد من الهجمات".



وتابع في كلمة ألقاها خلال مغادرته بمطار اليونان متجهًا لإسرائيل: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق الإشادة لتحركه الحازم والقوي والسريع".



وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، زيارته لليونان، عقب التطورات الأمنية التي أعقبت مقتل سليماني.



كما رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم، حالة التأهب عند الحدود، خاصة مع لبنان وفي هضبة الجولان المحتلة، خوفا من الرد الإيراني المحتمل.



وأعلن التلفزيون العراقي، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا» أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.