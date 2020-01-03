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حوادث

مصرع فتاتين بحادث سير في التجمع الخامس

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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لقيت فتاتان مصرعهما بعد أن صدمهما طالب بسيارته في منطقة التجمع الخامس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه بعد هروبه من مكان الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بأن قائد سيارة صدم فتاتين حال عبورهما الطريق بشارع "التسعين" تجاه الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ما أدى إلى وفاتهما وفر هاربًا.

وشُكِّل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة إلى تحديد السيارة المتسببة في الحادث، قيادة طالب عمره 18 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، إذ أسفرت الجهود عن ضبطه، وبحوزته السيارة المتسببة في الحادث، ملك والده.

وتم التحفظ على السيارة وتبين أن بها بعض التلفيات نتيجة الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الواقعة خشية اعتداء الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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