بـ «ترانيم الميلاد».. «الأرثوذكس والإنجيليين» يستعدون للعيد

"لا أنسى عامًا قد مضى يفيض بالحب، واللطف والعناية والعطف من ربى، ولا أنسى أننى كنتُ بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان".. بتلك الكلمات ودع الأقباط العام الماضى 2019، واستقبلوا العام الجديد 2020 في ظل أضواء أفراح وابتهاجات الإستعداد لعيد الميلاد المجيد، يومى الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يناير الجارى، بجميع الكنائس القبطية، على مستوى الجمهورية.



وتبدأ احتفالات عيد الميلاد المجيد، فى الكنيسة القبطية الإنجيلية، يوم الأحد 5 يناير الجارى، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، ومن المقرر أن يشارك بالحضور، مندوب مكتب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين، والممثلين عنهم، بجانب الشخصيات العامة من قادة الفكر والإعلاميين وأساتذة ودكاترة الجامعات، بالإضافة لمشاركة القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، وجميع قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية.



ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الاحتفال بموكب الدخول فى تمام الساعة الـ7 مساءً، ثم صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وتختتم الفعاليات بكلمة الدكتور القس أندريه الطائفة زكي، الذى يقدم خلالها رسالة الميلاد والكلمة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر.



واستقبل الدكتور القس أندرية زكى، أمس الجمعة 3 يناير، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة.



وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نؤمن بأن رسالتنا هي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لزيارة غبطتكم كبير"، ومن جانبه قال البطريرك إبراهيم إسحاق "إن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".



كما أستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تمام الساعة الـ 8 مساءً أمس الجمعة 3 يناير، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة الإنجيلية.



بينما تبدأ احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالقداس الالهى ليلة عيد الميلاد المجيد، يوم الإثنين 6 يناير الجارى، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، كما يستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل، بالمقر البابوى، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، بالعباسية.



وفى نفس السياق.. يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مستوى جميع الإيبارشيات، القداس الاحتفالي في ليلة عيد الميلاد يوم الاثنين 6 يناير، وسط حضور رعاة الكنائس والأقباط.



وعلى صعيد متصل.. أنتهت الكنائس المصرية من توزيع احتياجات الفقراء قبل العيد، وتجهيز الحفلات لإطلاقها يوم العيد، وتطلق الكنائس احتفالات كبرى للأطفال بداية من مرحلة الحضانة وحتى سادسة ابتدائى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير، والتى تتضمن عدة فقرات متنوعة، تشمل تراتيل أعياد الميلاد، وألعاب ترفيهية، وتختتم الفقرات بزيارة بابا نويل للأطفال وأعطاه هدية الميلاد لكل طفل بنفسه.



وتكثف قوات الأمن جهودها حول محيط الكنائس المصرية على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الجارى لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة للجان الكشافة بالكنائس ومساهمتهم فى تنظيم الكنائس من الداخل طوال فترة الاحتفال.



ومن المقرر أن يختتم الأقباط صوم الميلاد المجيد، يوم الاثنين، فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، لتناول المأكولات التى تحتوى على البروتين الحيوانى، عقب 42 يومًا، أنقطع فيها الأقباط عن تناولها تمامًا، للاكتفاء فقط بتناول الأطعمة النباتية والأسماك.



يذكر أن صوم الميلاد هو من أصوام الدرجة الثانية، وكان قد بدأه الأقباط يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الماضى، بدلًا من 25 نوفمبر، وعلى مدار 42 يومًا متتالية بدلًا من 43 يومًا، نظرًا للسنة الكبيسة، ويحتفل الأقباط فى هذا العام بعيد الميلاد المجيد 7و8 يناير الجارى، والذى يقابل فى الشهور القبطية 28 و29 "كيهك".