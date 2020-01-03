بعد اغتيال سليماني.. «الحرب العالمية الثالثة» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك عقب ساعات من الإعلان عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، عقب غارة جوية أمريكي على موكبه في طريق مطار بغداد.



وجاءت أبرز تغريدات المدونين على "تويتر"، كالآتي: "حزين لمقتل المجرم القاتل #قاسم_سليماني على يد الأمريكان، كان نفسي يكون مقتله بالقصاص العادل على إيد ملايين الشباب اللي أجهض حلمهم بالحرية والعدل في سوريا والعراق".



وقال آخر: "عقب عروج الشهيد رفيع المنزلة اللواء #قاسم_سليماني، أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في الحرس الثوري للواء رفيع الشأن إسماعيل قآني الذي رافق طوال أعوام مديدة اللواء الشهيد في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة، برنامج عمل تلك القوّة هو نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة الشهيد سليماني"، وقال آخر: "اهلنا في العراق ولبنان لا تحزنو عليه، لأن عدوكم الأكبر راح".



بينما قال الدكتور والإعلامي علي السند: "لسنوات و#قاسم_سليماني يعيث إجراما في سوريا والعراق واليمن ولم يكن من الصعب التخلص منه أمريكيا، عملية الاغتيال كانت بسبب دوره في الهجوم على السفارة الأمريكية في #بغداد، الموضوع لاعلاقة له بسلسلة جرائمه في المنطقة.. وإنما هو تجاوز الدور المقبول منه!".



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.