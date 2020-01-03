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تقارير ومتابعات

انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:08 م
جريدة الدستور
سوزان يونس
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بعد إعلان رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية تركية إلى دولة ليبيا، شن مواطنون في الدول العربية، حملات تطالب بمواجهة مرتزقة الرئيس التركى.

تشهد ليبيا مظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المدن، ضد الغزو التركي المرتقب بعد تصويت البرلمان التركي أمس على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لمواجهة تقدم الجيش الوطني في تحرير العاصمة طرابلس.

الانتفاضة انتقلت إلى "تويتر"، ودشن العديد من المغردين هاشتاج، يحمل اسم أردوغان ويتوعد الجيش التركي، بأن تكون ليبيا مقبرة لجنوده.

ويقول حساب يحمل اسم ابن ليبيا،: "بينما هم في انتظار سيدهم #إردوغان ليرسل لهم بني عمومتهم.. ابطال القوات المسلحة العربية الليبية يسحقونهم، ولا تفصل ابطالنا عن قصور ريكسوس الا بضعة كيلومترات".

وغرد أخر قائلًا: "حصل #أردوغان.. على تفويض من البرلمان.. أما الآن.. فعليه شراء الأكفان.. فأحفاد عمر المختار.. بالانتظار".

أما عثمان فيقول: "هذا هو شيطان الزمن الحالي الذي يتنقل بين الدول ويقتل شعبها امام العالم دون خشيه ولا خوف انه حقا مصاص الدماء الذي لم نراه طوال القرون الماضيه الله ينجينا من ارهابك يا أردوغان".

وافق البرلمان التركى، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لحماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة
انتفاضة شعبية ضد أردوغان.. مغردون: ليبيا ستكون مقبرة للمرتزقة

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