تحالف الأحزاب: ندعم الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبًا سياسيًا دعمه الكامل لكل الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا.



وصرح تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف، بأن جميع رؤساء أحزاب التحالف أدان قرار البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.



وأكد "مطر"، أن تحالف الأحزاب المصرية يدعو مجلس الأمن بالتحرك السريع؛ لمواجهة هذا الموقف التركي وتحميل أردوغان المسئولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء.