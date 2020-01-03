نقيب الفلاحين يطالب بزيادة الدعم للحجر الزراعى

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الأمراض النباتية تؤدى إلى التأثير السلبى على نمو وإنتاج النباتات، وقد تؤدى إلى هلاك كامل لبعض المحاصيل.



لافتًا إلى أن الحجر الزراعي هو حائط الصد لمنع دخول الأمراض والحشرات والحشائش الضارة من الخارج إلى القطاع الزراعي المصري، خاصة بعد التطور الكبير والسريع في طرق نقل المحاصيل وزيادة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، لذا نطالب بالمزيد من الدعم للحجر الزراعي المصري وتزويده بالمعامل والمعدات اللازمة لإتمام عمله، حتى يقوم بدوره على أكمل وجه في الأيام القادمة.



وأضاف أبوصدام في تصريحات، اليوم، أن "متابعة التقنيات الحديثة والتطورات العلمية وتعليمها للخبراء المصريين أولى الخطوات نحو مكافحة هذه الأمراض، وضرورة لا غنى عنها في العصر الحديث، كما أن تطوير الحجر الزراعي ليواكب هذه التطورات المذهلة لمنع دخول الأمراض والحشرات والحشائش الضارة إلى مصر من أهم الأولويات التي تخدم القطاع الزراعي وتحافظ على الأمن القومي الزراعي المصري".



وأشار عبدالرحمن إلى أن التغيرات المناخية أحد أهم الأسباب لانتشار أمراض جديدة، وأن استخدام الطرق التقليدية القديمة لمنع دخول الأمراض للبلاد يعد أقل جدوى في الوقت الراهن، مما يوجب استخدام التقنيات الحديثة لكشف الأمراض ومكافحة دخولها البلاد.



داعيًا وزارة الزراعة لتكثيف التوعية والإرشاد لموظفي الوزارة والمزارعين بكل ما هو جديد في المجال الزراعي من ناحية الآلات والأمراض والتقاوي وطرق الزراعة، حتى تستطيع مصر الصمود أمام التحديات الزراعية الحديثة والمنافسة في مجال إنتاج الأغذية الزراعية ولتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من كل المحاصيل الزراعية بما يحقق الأمن الغذائي الزراعي للمصريين.