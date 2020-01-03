موظفو الشهر العقارى الجدد يتسلمون عملهم.. الإثنين

كشفت مصادر قضائية، أن 1102 موظف من العاملين بقطاعات الدولة، المنقولين من جهات عملهم الأصلية المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق سوف يحلفون اليمين أمام وزير العدل، ويتسلمون خطابات نقلهم، وتوزيعهم على جهات عملهم الجديدة، الإثنين المقبل.



يأتي ذلك بعد أن تقدم الآلاف من موظفي الدولة في المسابقة وخضعوا خلالها لاختبارات مختلفة، حيث جاءت المسابقة نتيجة وجود عجز في عدد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، خاصة من يحمل الدرجة المالية من شاغلي المستوي الوظيفي الثالث، وهو ما دفع الوزارة إلى الإعلان عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلًا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من خلال فتح مسابقة خلال الفترة من 6-3-2019 وحتى 30-3-2019.



وكانت قد حددت الوزارة شروطًا للتقدم إلى تلك المسابقة، والتي تتمثل في "أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثالثة، وأن يكون المتقدم على الدرجة النوعية "تخصص قانون" من الحاصلين على ليسـانس الحقوق أو ما يعادلها، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون وألا تجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية، وأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي، وأن يكون المتقدم حاصلًا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن آخر عامين، وأن يكون اجتياز المقابلة الشخصية، وألا يكون صادر للمتقدم قرارًا بإجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.



وفي سياق متصل كشفت مصادر بالشهر العقاري والتوثيق أن هناك اقتراحات متداولة بين موظفى الشهر العقارى والتوثيق لتسير العمل، وفقًا لقرار وزير العدل الجديد بمد ساعات العمل دون أن يؤثر راحة العاملين والموظفين، على أن يتم التناوب فيما بين الموظفين في المدة الإضافية التي أصدر وزير العدل قرارًا بشأنها بمد فترة ساعات العمل داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لفترة ثانية من الساعة 4.30 وحتى 7.30 مساء، حلًا للأزمة.



كان القرار قد أثار حالة من الجدل الشديد بين جموع العاملين بالشهر العقاري، لما يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الأقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة".