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سياسي

حماة الوطن: أهالي بورسعيد قدموا بطولات نادرة وتضحيات جسيمة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:50 م
اللواء فؤاد عرفة
اللواء فؤاد عرفة
أشرف لاشين
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التقى وفد من حزب "حماة الوطن" برئاسة اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مقدما له التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد والعيد القومي للمحافظة.

وقام وفد الحزب بتقديم درع "حماة الوطن"، إلى المحافظ بحضور اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب، والعميد سامح عطوة أمين الحزب ببورسعيد.

ونقل اللواء فؤاد عرفة، تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب إلى اللواء عادل الغضبان، وكل أهالي بورسعيد الذين قدموا بطولات نادرة، وتضحيات جسيمة، خلال حرب العدوان الثلاثي على مصر، وسطروا ملحمة من البطولات والتضحيات دفاعًا عن تراب الوطن وعزته وكرامته، وأن الدماء المصرية التي سالت على أرض بورسعيد تسجل بأحرف من ذهب الشجاعة النادرة والفداء للوطن وفخر لأجيال متتالية تعيش على أرض مصر.

وقال الحزب في بيانه أنه لاقى ترحيبًا من قبل اللواء عادل الغضبان، بأعضاء الهيئة العامة لـ"حماة الوطن"، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، حيث أكد أن الأحزاب السياسية تلعب دورًا مهمًا في المجتمع المصري، من خلال توعية المواطن، وتساهم في زيادة قدرته على اتخاذ القرار.

كما أوضح المحافظ خلال اللقاء أهم المشروعات التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وتأثيرها على حياة المواطن، والتي تأتي على رأسها الاهتمام بالصحة وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة التحول الرقمي، ومختلف أعمال التطوير في الطرق والميادين.

بالإضافة إلى إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية، إلى جانب الإنجازات في المجال الصناعي والسياحي والترفيهي، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية التي تمت على أرض المحافظة، في مختلف المجالات.

وأكد العميد سامح عطوة أمين الحزب ببورسعيد، أن المحافظة كان لها النصيب الأكبر في التنمية والانجازات خلال الفترة الحالية، هذا إلى جانب التطوير في مختلف القطاعات، والتي أصبحت محافظة بورسعيد واجهة حضارية ومشرفة.

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