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عالم

بومبيو يجري اتصالات هاتفية بالصين وبريطانيا بعد مقتل سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:50 م
بومبيو
بومبيو
هبه محمد
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يجري وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، اتصالًا مع وزراء خارجية الصين وبريطانيا، بعد مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية فجر اليوم.

وأكد بومبيو:" التزام واشنطن بخفض التصعيد"، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وقالت الخارجية الصينية، اليوم، إنها تتابع الوضع عن كثب بعد مقتل سليماني، داعية إلى "الهدوء وضبط النفس" بعد مقتل سليماني.

كما حث وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، كافة الأطراف المعنية بوقف التصعيد، قائلًا "لقد أدركنا دائما التهديد العدواني الذي يشكله فيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني، وعقب مقتله، فإننا نحث كافة الأطراف بوقف التصعيد، فإن المزيد من الصراع لا يخدم مصالحنا".

وأعلن التليفزيون العراقي، اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا» أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".

وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

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