10 معلومات عن صاروخ «كاتيوشا» قاتل «سليماني»

أعلن التليفزيون العراقي الرسمي مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبومهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.



وقال الحشد الشعبى العراقى، اليوم الجمعة، إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى، بعد إعلان خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الصواريخ التي قتلت سليماني.



- نوع من المدفعية الصاروخية التي بنيت في الأصل واستعملت من قبل الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.



- تتميز بالقدرة على توصيل كمية مدمرة من المتفجرات إلى المنطقة المستهدفة بطريقة أسرع لكن بدقة أقل وتستغرق وقتا أكثر في إعادة التحميل.



- تعتبر هذه القاذفة هشة مقارنة بأسلحة المدفعية، لكنها غير مكلفة نسبيا وسهلة الإنتاج.



- تضمنت أسلحة الكاتيوشا المستعملة في الحرب العالمية الثانية قاذفة الصواريخ بي إم 13، القاذفة الخفيفة بي إم 8، والثقيلة بي إم 31.



- تعود جذور إنتاج هذا الصاروخ إلى الحرب العالمية الثانية، حين أخذ الجيش الأحمر يمطر أعداءه بسحب من هذه الصواريخ، فخلال هذه الحرب، استخدم الاتحاد السوفيتي قاذفات صواريخ من طراز "بي إم-8" و"بي إم-13" عرفت فيما بعد بالكاتيوشا.



- كانت تسمى في بداية الأمر "كيت الصغيرة"، وكانت تركب قاذفة صواريخ متعددة الأفواه على شاحنة وتطلق زخة من الصواريخ تصل إلى 48 صاروخا.



- أصول هذه التسمية تعود إلى أغنية شعبية ذائعة الصيت في روسيا، تدور حول فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب.



- كلمة "كاتيوشا" هي صيغة التدليل لاسم "كاترينا"، أحد أكثر أسماء الإناث شيوعا وانتشارا في روسيا.



- لا أهمية إستراتيجية أو عسكرية كبرى لهذه الصواريخ "رغم قدرتها التدميرية"، بقدر ما هو الرغبة في إحداث هلع أو انهيار نفسي لدى الطرف الآخر.



- شكلت هذه الصواريخ خطرا حقيقيا على الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية نظرا لفعاليتها في ساحات القتال الضيقة، وقد أطلق الألمان عليها اسم "سيمفونية ستالين" نظرًا لصوتها المتناغم.











