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عالم

مباحثات بين المبعوث الروسي ورئيس الحكومة الليبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:45 م
جريدة الدستور
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بحث المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، تطورات الأوضاع في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس)، أن روسيا أكدت مجددا موقفها الثابت لحل جميع القضايا المدرجة على الأجندة الوطنية في ليبيا من خلال حوار شامل بين جميع الأطراف الليبية، للتوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في إنشاء وكالات حكومية واحدة فعالة في البلاد؛ لضمان سلامة أراضي ليبيا وسيادتها.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصويت بالموافقة على مذكرة رئاسية للحصول على تفويض حكومة رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام، في حين أكد الجيش الوطني الليبي أنه لن يسمح بوجود أية قوات تركية معادية على أراضيه، وأنه جاهز لقتالهم.

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