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الثقافة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقدت مكتبة المنفلوطي العامة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة" تأليف د. محمد خلف الله، قدمها  علي عبدالعال تناول الكتاب أن الإسلام دين وثقافة وفكر وسلوك.

وأشار إلى أن الإسلام نظام عالمى عام يوجه الإنسان في الحياة ويساعده على أن يحصل لنفسه وللجماعة الإنسانية أسمى درجات الكمال البشرى سواء فى الروح أو الخلق والمادة، وكذلك العقل وينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان فى كل مظاهر الحياة لأنه قانون الفرد والمجتمع والعلاقات المحلية والدولية  وكل تأمل وتدبر وكل حركة تنبعث عن هذا الباعث تعتبر في جوهرها من نظر الإسلام عبادة لله وتقديسًا له، وقد جعلت المعرفة في الإسلام شرطًا للإيمان فمن اعتقد من غير فهم ومعرفة لم يكن خيرًا بكثير من غيره والاعتقاد الحق هو الذي ينشأ عن دليل وفهم واختيار صحيح وليس لمجرد التقليد دون فكر وإعمال العقل. 

ونظم نادي أدب بيت ثقافة صدفا لقاء أدبيًا حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين الشباب، حرصًا على صقل مواهبهم وتنميتها، وأدار اللقاء الشاعر محمود شوقى أبو ناجى وتم الاستماع إلى بعض الأعمال الأدبية للأعضاء ومناقشتها والتى تنوعت بين الشعر والقصة القصيرة، كما التقى كوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين في اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وبحضور الشعراء محمد سيد إبراهيم، عبدالغنى مسعود، عاطف حكيم، وجيه سعداوي، محمود عطية، محمود أبوزيد، الشاعرة عصمت فتوح، منجه صلاح، حيث قدم الأدباء بعض المربعات الشعرية ومناقشة أعمال الأدباء

وعقد قصر ثقافة أبوتيج بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ومدينة أبوتيج لقاء ثقافي توعوي بعنوان "العنف ضد المرأة".

وناقشت الدكتورة ميمي صابر زخارى مدير إدارة الصحة بأبوتيج أشكال العنف التي تتعرض له المرأة وكيفية التوعية لكثير من هذه المظاهر وماهو مفهوم كلمة عنف وأشكال العنف وتعريفه فعل ينجم عنه أذى أو معاناة تنعكس على حالة المرأة الصحية والنفسية والذي يمارس من قبل العائلة أو الزوج وغالبًا ما يكون موجه من قبل الرجل للمرأة، كما وجهت بعض النصائح التي تتبعها المرأة المعرضة للعنف ضدها وناقشت بعض الحلول المناسبة للعنف ضد المرأة مثل تشريع القوانين التي تجرم أشكال العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ تلك القوانين والتشريعات، وأيضا توعية الأجيال بدور المرأة في المجتمع ومكانتها، ومحاربة جميع الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المرأة وخصوصًا في صعيد مصر، ويتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وقصور الثقافة.

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