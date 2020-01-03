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الثقافة

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:43 م
سعيد توفيق
سعيد توفيق
جمال عاشور
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يقيم "بيت الشعر العربى"- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بمقره ببيت الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر) فى السادسة مساء (الأحد 5 يناير)، أمسية جديدة من صالون الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى، يديره الشاعر السماح عبدالله.

يناقش الصالون كتاب "الخاطرات" للدكتور سعيد توفيق، يشارك فيه عدد من الشعراء والنقاد منهم: شاكر عبدالحميد، حسن طلب، حسين حمودة، بدر مصطفى، كريم الصياد.

حصل توفيق على الدكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى عام 1987، ثم عمل كأستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب بجامعة القاهرة _ وتدرج فى المناصب الثقافية حتى ترأس المجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2012 وحتى 2014.

حاز على عدة جوائز وشهادات تقدير خلال مسيرتة الثقافية منها: جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، شهادة تقدير من جامعة القاهرة في عيد العلم السابع، شهادة تقدير من جمعية المحافظة على التراث المصري لدعم أنشطة وجهود الجمعية وغيرها.

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