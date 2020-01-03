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عالم

شباب قبيلة العواقير: ندعم الجيش الليبى ضد العدوان التركى (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:42 م
جريدة الدستور
هالة أمين
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نشر شباب قبيلة العواقير الليبية، فيديو يعلنون فيه دعمهم للجيش الليبي ضد العدوان التركي.

ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي. شاهد

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