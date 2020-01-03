-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحف اللبنانية» تُرجح الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال يومين

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:35 ص
الدكتور حسان دياب
الدكتور حسان دياب
ا ش ا
طباعة
رجحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب في غضون يومين، مؤكدة أن كافة المعطيات تشير إلى أن تقدما جديا ملحوظا قد تحقق على مسار التأليف الحكومي، وأن الحكومة المنتظرة ستضم ما بين 18 إلى 20 وزيرا.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن غالبية أسماء التشكيلة الوزارية قد تم اختيارها وحُددت لها الحقائب التي ستتولاها، مشيرة إلى أن المعلومات تقطع أن التركيبة الحكومية تقوم على محاصصة وزارية تحتكر فيها قوى سياسية بعينها اختيار الوزراء والحقائب، على نحو يمنع تحقق التمثيل المتوازن لكل الطوائف.

وأشارت إلى أن إصرار رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) دفع بالقوى السياسية التي كلفته (فريق قوى الثامن من آذار) إلى تذليل قدر كبير من العقبات، لاسيما وأن هذا الفريق والذي يمتلك الأكثرية النيابية معني بإنجاح تجربة دياب.

وأكدت الصحف أن حسان دياب، لم يحسم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أمر الحصة الوزارية المسيحية داخل الحكومة الجديدة، في ضوء إصرار باسيل وتمسكه بالحصول على كامل الحصة والاستئثار بها، حيث يعتبر أن التوازن السياسي الذي يكرسه البرلمان، يعطيه الحق في تسمية أو تحديد مصير 7 إلى 9 وزراء من أصل 18 وزيرا في الحكومة.

وأضافت أن باسيل يشترط الاحتفاظ بوزارات العدل والخارجية والدفاع والطاقة والاقتصاد والمهجرين والثقافة والإعلام والعمل والاقتصاد، ويصر على الحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة المنتظرة حيث وضع فيتو (ممانعة) على أسماء مقترحة بعينها لبعض الوزارات محاولا استبدالها بأخرى أقرب إليه، عبر رفضه اسم الوزير السابق زياد بارود الذي كان مرشحا لتولي وزارة العدل، والوزير السابق دميانوس قطار الذي كان مرشحا لوزارة الخارجية.

ولفتت الصحف إلى أن مسألة عودة وجوه قديمة إلى الحكومة الجديدة، لم تُحسم بعد حى الآن، في حين أنه تردد أن لا عودة لهذه الوجوه على نحو ما يرغب رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، وأن الحكومة المرتقبة ستكون جديدة بالكامل وخالية من الوجوه الحزبية، فضلا عن أن المعطيات تشير إلى التوصل لحلول للعقبات المتعلقة بالتمثيل الوزاري للطائفتين السُنّية والدرزية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل اصطياد أمن الدقهلية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

منذ حوالي 14 ساعة

ضحية تحرش المنصورة: «العيال صوّروني.. وصاحبتي سابتني»

منذ حوالي 8 ساعات

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

إلغاء «التموين» تدريجيًا في 2020.. شائعة

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

الرئيس نيوز

الحكومة تكشف حقيقة خصخصة هيئة السكك الحديدية

حقيقة وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً"

هل أقرت الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة؟

حسن نصرالله: سنعمل من أجل تحقيق أهداف "سليماني"

منوعات

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

«سالمونيلا» تتخطى المليون مشاهدة على «يوتيوب».. (فيديو)

كشكول

لطلاب الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

"التعليم" توضح حقيقة دمج شعبتي العلوم والرياضيات

حصاد 2019.. إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات بجامعة دمياط

أول تصريح لشقيق دكتورة "آداب الإسكندرية" المعتدى عليها من طالبة

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

العربية للعلوم تصدر رواية "شواهد الزمن" لـ خولة ناصر

أرنب كرمة.. ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

اليوم.. محاضرة عن الأدب الصوفى وفن السيناريو بضيافة دار الأدباء

"أدب وسينما".. رؤية بانورامية فريدة لمائة فيلم عالمى

صفحتنا ع الفيس بوك