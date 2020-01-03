واشنطن بوست: مقتل سليماني سيزيد التوترات بين أمريكا وإيران

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست)" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مقتل قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، سيزيد من تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران، ومن الممكن أن يؤدي إلى انتشار العنف على نطاق واسع في المنطقة وخارجها.



ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اتخذت إجراء دفاعيا حاسما ضد سليماني المسؤول العسكري الذي لديه اتصالات مقربة بشبكة الجماعات المسلحة المدعومة من جانب إيران عبر الشرق الأوسط، ويعتبر مسؤولا عن مئات القتلى الأمريكيين".



ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل سليماني المرخص من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، يثير الأسئلة الجديدة حول نهج ترامب في الشرق الأوسط، ففي حين استخدم ترامب خطابًا مخادعًا وسمح بالعديد من الضربات ضد حلفاء طهران، فقد أعرب في الوقت نفسه مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إخراج الولايات المتحدة من الحروب باهظة الثمن في الشرق الأوسط.



وأضافت الصحيفة أن الهجوم ظهر كمحاولة لشل قوة كانت طليعة الجهود الإيرانية المستمرة منذ عقود، لتشكيل الأحداث في المنطقة لصالحها، حيث نشأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من الفقر جنوب شرق إيران لينضم إلى الفيلق في شبابه ثم سيطر لاحقًا على الجناح الخارجي لقوة القدس في أواخر التسعينيات.



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرو للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.



