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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية اليوم الجمعة، مع اشتعال التوترات السياسية بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا.

وقُتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية على مطار بغداد، ليتعهد علي خامنئي برد قاس.

أحدثت التطورات هزة في الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو 1%، لكن أسعار النفط صعدت حوالي 3%.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا وبنسب دارت بين 0.4% و1.2%، وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4%.

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