تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

طالبت جهات أمنية في أنقرة، اليوم الجمعة، الصحفيين الأتراك وموظفي منظمات الإغاثة الموجودين في العاصمة الليبية طرابلس بمغادرة المدينة والتوجه إلى مصراتة غرب البلاد.



كما أكدت القناة نقلا عن مصادرها، أن تركيا بدأت بتجهيز مواقع داخل مصراتة لاستقبال قوات تركية ستتخذ من المدينة مقرا لها لعملياتها العسكرية ضد الجيش الوطني.

