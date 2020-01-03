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مصر

الوزراء ينفي تحويل مدارس التعليم الفني إلى أساسي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريبًا، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 2018-2019، مقارنة بـ2450 خلال عام 2017-2018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كافة مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفي إطار حرص الدولة على التوسع في بناء المدارس لحل أزمة الكثافة بالفصول، فقد تم تسليم عدد 1098 مدرسة تعليم أساسي بإجمالي 18000 فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر 2019، وجار عمل مشروعات بعدد 20000 فصل ضمن عدد 1200 مشروع، وجار إسناد عدد 96 مشروعًا بعدد 1300 فصل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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