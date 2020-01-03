-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إهدار 20 مليون جنيه في تركيب "الإنترلوك" بالجيزة

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
طباعة
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت محافظة الجيزة أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما، مُشيرةً إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين، حيث لم يتم تطويرهما منذ أكثر من 15 عاما.

ومن المقرر أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة خلال العام الجاري سواء على مستوى تطوير الأحياء أو المراكز، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتواءم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها، حيث تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

«البنات احتمت بالمنازل».. شاهدة عيان تكشف تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة»

منذ حوالي 6 ساعات

مهندس الإرهاب الإيرانى.. من هو الجنرال قاسم سليمانى الذى قتل فى بغداد؟

منذ حوالي 19 ساعة

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

إلغاء «التموين» تدريجيًا في 2020.. شائعة

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

الرئيس نيوز

هل أقرت الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة؟

حسن نصرالله: سنعمل من أجل تحقيق أهداف "سليماني"

الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني تدريجياً خلال عام 2020

الصحة ترد على شائعة نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات والمستشفيات الحكومية

منوعات

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

«سالمونيلا» تتخطى المليون مشاهدة على «يوتيوب».. (فيديو)

كشكول

لطلاب الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

"التعليم" توضح حقيقة دمج شعبتي العلوم والرياضيات

حصاد 2019.. إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات بجامعة دمياط

أول تصريح لشقيق دكتورة "آداب الإسكندرية" المعتدى عليها من طالبة

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

العربية للعلوم تصدر رواية "شواهد الزمن" لـ خولة ناصر

أرنب كرمة.. ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

اليوم.. محاضرة عن الأدب الصوفى وفن السيناريو بضيافة دار الأدباء

"أدب وسينما".. رؤية بانورامية فريدة لمائة فيلم عالمى

صفحتنا ع الفيس بوك