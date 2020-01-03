تاجر يقتل زوجته لشكه في سلوكها بالقليوبية

لقيت زوجة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مصرعها رميا بالرصاص علي يد زوجها "تاجر" الذي اطلق عليها النيران من سلاح خرطوش داخل شقتهما لشكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بسماع صوت اطلاق نيران من داخل شقه بالطابق السادس بعقار في شارع احمد قاسم متفرع من ميدان الشجرة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين وجود المدعوة س. خ. ي 25 سنة ربة منزل جثه هامده مسجاه علي ظهرها بأرضية غرفة النوم وغارقة فى دمائها.



وكشفت التحريات قيام زوج المتوفيه ر.ع. ح 27 سنة تاجر اقمشه بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجيه بينهما لشكه في سلوكها حدث علي اثرها مشاده كلامية بينهما واصطحب أبنائه لدي احدي اقاربه والعوده عقب ذلك وقام باطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته احدث به اصابتها التي أودت بحياتها وفرهاربا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وجري بارشاده ضبط السلاح المستخدم من داخل الشقه عباره عن فرد خرطوش محلي الصنع وبداخله فارغ طلقه من ذات العيار.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.